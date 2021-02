Juntada de vecinos y protesta en Villa Elvira

En un nuevo reclamo vecinal se hizo presente en calle 91 entre 8 y 9, a raíz de un enorme pozo del cual se quejan y explicaron su enojo ante la Red 92 y diario Hoy.

“Mientras que la Municipalidad dice que tenemos que tratar de que no haya aguas estancadas, ni pastos crecidos y dejo un metro y pico de pastizales en la zona, esta rotura que tendría que resolver Obras Sanitarias o ABSA está generando agua estancada todo el tiempo y colabora con la baja presión que estamos sufriendo los vecinos de Villa Elvira”, explicó Adriana Pizarro.

“A partir del 30 de octubre fue el primer reclamo que yo hice a ABSA, ya tengo dos reclamos hechos por diferentes motivos, debo tener 13 o 14 reclamos, una vez por semana lo he estado haciendo, empezó como una pequeña pérdida y después se hizo un cráter y un pozo”, se quejó otra vecina.

Y dio detalles de las dificultades “a la noche cuando no hay luz, acá las iluminarias no existen, ya también hice el reclamo”, amplió. Ningún delegado se ha acercado al lugar, sostuvieron. El camión de la basura pasa, “pero a mí no me llevan la basura, no sé si porque no pueden subir”, concluyó.