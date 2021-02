Una enfermedad que no tiene fronteras. Hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Este 2021, bajo el lema “Yo soy y voy a”, la comunidad global une a todo el planeta para poner el foco en la lucha incesante contra esta enfermedad.



“Para Argentina, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en hombres y la tercera en mujeres. Es una las principales causas de muerte a nivel mundial”, le dijo a diario Hoy el doctor Claudio Martín (M. N. 82.958), integrante de la sección Oncología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.



Cada año, 9,6 millones de personas mueren de cáncer en el mundo, y al menos un tercio de los cánceres comunes se pueden evitar, según informa en su página la organización benéfica oficial, creadora de esta iniciativa global que busca generar conciencia y mejorar la educación para salvar millones de vidas.



El Día Mundial contra el Cáncer nació el 4 de febrero de 2000, en el marco de la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, celebrada en París.



“Creo que habría que destacar tres aspectos fundamentales: uno es todo lo orientado a la prevención en relación obviamente al hábito de fumar, que tiene clara incidencia en el desarrollo de cáncer pulmonar y otros tipos de tumores, como lo que es la boca, el esófago, gastrointestinal alto y también tumor de vejiga”, explicó el especialista que se desempeña como jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming y médico oncólogo del hospital María Ferrer.



Otro de los puntos fundamentales está relacionado a llevar una vida saludable, como por ejemplo en el mantenimiento del peso y la actividad física, que son elementos de ­prevención.



“Otro aspecto fundamental es la detección precoz. Hay que destacar lo que podríamos llamar la pandemia oculta, ya que el hecho de que todos los recursos durante 2020 de salud se hayan enfocado en la atención de la Covid-19 ha hecho que muchas personas no consulten o consulten tardíamente, y no se hayan hecho los chequeos adecuados. Eso obviamente va a generar diagnósticos más tardíos y que seguramente van a impactar en una mayor mortalidad”, recalcó Martín.



Cabe destacar que desde la entidad que organiza esta jornada manifestaron que el poder acceder al diagnóstico, tratamiento y cuidado del cáncer podría salvar vidas, y que esto debe ser igual para todos, sin importar dónde viva cada individuo y cuáles sean sus ingresos.



Para finalizar, el doctor Claudio Martín le manifestó a este multimedio que “es importante que los pacientes no retrasen la consulta médica, los estudios de diagnósticos precoces, para evitar estos diagnósticos más tardíos que claramente impactan en las posibilidades de curación”.