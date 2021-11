Cómo llegar a fin de año en armonía y no fallar en el intento

Queda muy poco del año 2021 y muchas personas están con “batería baja”, típico de estas épocas, pero, junto con la pandemia que aún no terminó, se su­man las cuestiones de trabajo, la familia y hasta las elecciones.

En diálogo con diario Hoy, el psicólogo Diego Quindimil, autor del libro Mundo post Covid: la psicología del trabajo tras la pandemia, marcó algunos puntos importantes para poder afrontar lo que resta del año.

“Estamos en un año que duró 20 meses, todavía estamos en la pandemia y la mayoría de la gente no pudo hacer un verdadero corte, eso hace que estemos agotados y atravesemos esta fatiga donde el sentimiento más frecuente es el estrés”, explicó.

En esa línea, el profesional especificó que, como una primera recomendación, se postula “no poner más obligaciones de las que uno ya tiene, por eso tratar de ser realistas con las cosas que nos proponemos, hay que tratar de llegar lo más liviano que podamos”.

En ese plano, consultado sobre cómo afecta el proceso electoral en este estrés colectivo, Quindimil marcó que “las elecciones también agregan angustia a nuestro padecer, porque no sabemos lo que va a ocurrir en el escenario posterior y hay muchos medios de comunicación que generan más incertidumbre y no son responsables”.

“Si bien son elecciones de medio término y no va a cambiar mucho, genera una tensión en la sociedad, es un aditivo más estresante que se agrega a nuestro estado de ansiedad”, puntualizó.

En otra línea, postuló que, como sociedad, estamos atravesando una época de crisis de varios tipos, entre las cuales se destaca la de salud y la consecuente pérdida de amigos o familiares por el coronavirus.

“También perdimos nuestros planes y se suma la crisis económica, que genera más incertidumbre y preocupaciones. Una de las recomendaciones es hacer hasta donde podamos, hay muchas cosas que no dependen de nosotros, son cosas que nos exceden. Ante esto, la recomendación es poder descansar bien, vemos que mucha gente no puede dormir y eso no nos permite desarrollar nuestras tareas en la vida cotidiana”, explicó.

Por eso, otra de las recomendaciones es “desconectar de la mala información de los medios que solo nos generan más angustia” y poder “vincular con actividades de ocio o personas que nos hagan bien”.

“También es bueno poder armar una lista de pendientes reales para ver qué podemos hacer y qué no y anotarlo en una agenda, para que no quede solo en nuestra cabeza”, marcó Quindimil.

Finalmente, postuló que es muy importante “tomarnos recreos para poder conectar con otros y con la naturaleza; también es importante pedir ayuda, porque la pandemia no terminó y nos afecta en lo físico, psíquico y lo económico”.