Cómo visibilizar los nuevos modelos familiares

Un relevamiento desarrollado por la Asociación Familias Diversas de Argentina (AFDA) advirtió sobre la invisibilidad de los nuevos modelos de familia y el incumplimiento de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) en el sistema educativo argentino.

En diálogo con diario Hoy, Andrea Rivas, presidenta de AFDA, aseguró que a nivel nacional “el 86% de los adultos manifestó que no hay representación de la diversidad familiar en las instalaciones de la escuela, ni tampoco en las tareas y en las clases”. Es así que las instituciones siguen sosteniendo la conformación familiar de padre y madre heterosexuales como el único modelo válido.

Con el objetivo de visibilizar cuál es el nivel de implementación de la ESI, la asociación entrevistó a unas 80 familias.

“Lo que nos sorprendió es que hubo cosas muy lindas. Casi un 90% de los niños y niñas, y adolescentes, entendía que la estructura familiar estaba definida por el amor, es decir que el vínculo afectivo era lo más importante y eso fue algo muy positivo”, señaló Rivas.

Asimismo, los niños que participaron del trabajo afirmaron que, si bien tienen diálogo con sus padres, “había un montón de cosas que no contaban”. Según el reporte, el 62% de los chicos aseguró no tener clases de diversidad familiar y el 94% negó el uso de libros o materiales que incluyeran a personas LGBT.

Un dato que llamó la atención fue que, ante una situación de acoso escolar relacionado a la diversidad de su familia, el 69% dijo que no haría nada, el 6% aseguró que reaccionaría de alguna manera, el 6% no respondió y sólo el 19% dijo que pediría ayuda al personal educativo. En este sentido, Rivas señaló: “Es un dato bastante alarmante. Yo creo que en la Argentina el acoso escolar todavía no se trabaja mucho y que las personas que han denunciado situaciones de acoso no encontraron mucho apoyo por parte del sistema, donde se los victimiza y cataloga como niños y niñas problemáticos”.

Aunque el 71% de los adultos encuestados respondió que sabía de qué se trataba la ESI a grandes rasgos, el 52% negó conocer los derechos garantizados por la ley. “La gente vincula a la ESI con las relaciones sexuales y no con toda la fase afectiva, de cuidado del cuerpo y de derechos sexuales y reproductivos en términos de salud”, dijo la presidente de AFDA, y agregó: “Hace falta inversión del Estado, nuevas normativas y mucha capacitación del personal docente”.