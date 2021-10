Cómo viven y qué piensan las comunidades originarias de la región

Como se sabe, hoy es feriado en celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, según la nueva denominación aplicada desde 2010, con fecha establecida por ley el 12 de octubre. En este contexto, las comunidades originarias de La Plata y la región expresaron sus pareceres; contaron cómo es su vida en las comunidades en la actualidad, su relación con el resto de la sociedad y el pase de las costumbres de generación en generación.

“Esta fecha recuerda el comienzo de un genocidio cultural hacia los pueblos originarios, comienza una etapa que hoy seguimos padeciendo. En La Plata tuvimos problemas por el acceso a la tierra y finalmente se nos cedieron tres hectáreas, aunque por contrato por 29 años”, marcó Patricia desde la comunidad Ava Guaraní de la ciudad.

En ese plano, marcó: “Vamos dando pasos en la cuestión de educación, aunque a veces cuesta acceder a las becas para los chicos por ser originarios, pero fuimos avanzando porque queremos afianzar nuestra lengua y cosmovisión”.

Por otra parte, desde la comunidad Mocoví de Berisso destacaron: “Queremos destacar la diversidad porque somos pueblos originarios, pero no somos extraños al resto de la sociedad. Tenemos costumbres, reglas, reuniones mensuales y asambleas”. Luego, recordaron que la comunidad nació en el 2008 de la mano de los jóvenes que se enteraron de que había mayores que pertenecían a pueblos originarios.

Asimismo, explicaron que la lengua se sigue enseñando a los chicos. “Les decimos que no tengan vergüenza de ser de pueblos originarios”, contaron. Además, señalaron: “No les cerramos el paso a quienes son de afuera, hacemos muchos proyectos juntos para que sepan sobre nosotros también”.

¿Hay discriminación hacia los pueblos originarios?

Otro de los puntos a reflexionar en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural tiene que ver con la discriminación hacia las comunidades originarias. Desde algunos sectores consideran que persiste pese al paso del tiempo, mientras otros destacan avances en la educación.

“Sigue existiendo discriminación, porque hay una parte de la sociedad que no nos acepta como originarios, ni nuestra cultura o cosmovisión. Somos un pueblo agricultor y eso hizo que el conflicto con la tierra siga vigente hasta hoy en día. Hoy tenemos que alquilar la tierra, entonces pese a que hay una ley que nos reconoce no se cumple”, marcó Patricia desde Ava Guaraní.

Por su parte, desde la comunidad Mocoví sostuvieron: “La discriminación hoy por hoy ya no la vemos, incluso hasta las escuelas cambiaron sus discursos y no hablan de indios, sino que somos personas con diferentes culturas; queremos que nuestros hijos sigan viendo el esfuerzo que hacemos. Lo que sí ocurre es que estamos demandando mucho al Estado porque no hay tierras y eso siempre es lo conflictivo”.