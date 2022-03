Cómo vivió La Plata el primer día sin barbijo obligatorio

Desde ayer dejó de ser obligatorio el uso del barbijo en los espacios cerrados de la ciudad y los vecinos y comerciantes reaccionaron de diferente manera ante la nueva medida, que generó polémicas. Si bien muchos ya optaron por descartarlo, otros platenses mantuvieron el uso del tapabocas en los negocios o medios públicos de transporte.

“Nosotros lo vamos a seguir exigiendo para que puedan ingresar al local. La verdad es que en estos dos años fue una medida que funcionó y ahora que se viene el frío, preferimos mantenerlo en el negocio”, manifestó a diario Hoy, Pablo, dueño de una ferretería.

En esa línea, una de sus clientas especificó: “Me parece muy bien que los comerciantes puedan elegir si lo piden o no, por mi parte lo voy a mantener cuando esté en comercios o tome un taxi, porque si bien estamos vacunados, la pandemia no terminó”.

En los micros, algunos pasajeros subieron sin el tapabocas, pero en comparación eran un número menor, en tanto que los choferes mantuvieron su uso. “Yo lo voy a seguir usando y la mayoría de la gente subió con el barbijo, al que no lo tiene no le dije nada, pero preferiría que lo mantuvieran”, dijo a este medio Martín, conductor de una de las unidades.

“Ya no lo pido a los clientes y tampoco lo uso yo, creo que aprendimos a cuidarnos y con las tres dosis de la vacuna me siento protegido, no creo que el tapabocas tenga que seguir siendo obligatorio, así que apoyo la medida”, postuló Juan, desde un local de ropa.

En tanto, Federico, empleado de una papelera de la zona La Cumbre, señaló a este medio que en el comercio “nos dijeron que será optativo para los clientes y nosotros, pero vamos a mantener la entrada de hasta dos personas, para que no haya amontonamiento; de todos modos, de todas las personas que vinieron en la mañana, solo dos llegaron sin tapabocas”.

“En la calle ya no lo uso si no hay aglomeración de gente porque estamos al aire libre, pero para entrar a comercios o en la cancha sí lo uso y lo voy a mantener así, creo que es mejor ahora por el tema de las otras enfermedades, como la gripe, más allá de la pandemia”, señaló Agustina a este multimedio.