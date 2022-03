WhatsApp advierte sus motivos para dar de baja una cuenta

Como parte de su política, WhatsApp señaló seis razones puntuales para dar de baja a una cuenta. Por empezar, la plataforma de mensajería instantánea más usada del mundo puede desactivar a un usuario si detecta que su cuenta estuvo inactiva por más de 120 días seguidos. Asimismo, también puede actuar si advierte el uso de aplicaciones no autorizadas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, que no son propiedad de Meta y son consideradas inseguras.

Por otro lado, la plataforma puede dar de baja una cuenta cuando se usa para hacer spam. En el caso de los emprendimientos y negocios, que suelen utilizar sus WhatsApp para informar, es importante resaltar que la empresa ya habilitó la forma de difundir a través de la aplicación para empresas.

Un usuario bloqueado varias veces en poco tiempo es motivo suficiente para que Meta ponga en marcha su bloqueo. De la misma manera, puede actuar si la cuenta es utilizada para difundir masivamente fake news. Finalmente, la empresa no tolera si se comparten documentos de programas modificados a través de su plataforma.