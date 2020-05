Con el dólar por las nubes, todo se complica

En cuanto a los insumos del sector florícola, diariamente se hace más difícil poder mantenerse en pie. “Se necesitan muchos agroquímicos, tanto para el control de plagas como para alimentar a la planta.

También se usa orgánico, pero siempre tenés que reforzarlo con los químicos, todo eso para que crezca y tenga calidad la planta”, afirmó Silvio Pérez.

Además, remarcó que todo es precio dólar pero no al oficial. “Es imposible adquirir semillas, no hay control. Vos vas a cualquier agroinsumo de La Plata y no hay ningún tipo de control, te cobran lo que quieren”, cerró.