Con récord de anotados, inició la inscripción a la Escuela de Oficios de la UNLP

En el primer día de inscripción, la Escuela de Oficios de la UNLP batió récords y en unas pocas horas superó los 7.000 inscriptos, mucho más que la cifra total de los anotados en el 2020. Se trata de doce propuestas de capacitación gratuitas que no requieren estudios previos y están destinados a personas mayores de 16 años.

“La inscripción se abrió a las 9 y para las 14 llegamos a los 7.000, superamos en menos de un día la inscripción del año anterior, por lo que las expectativas son más que buenas. El primer cuatrimestre será virtual y tenemos presentados los protocolos para realizar las prácticas para aquellos que cursaron en el 2020 y quienes lo hagan este año, porque hasta que no se realice esa parte no van a finalizar los cursos, entonces mientras esperamos la aprobación avanzamos con la parte teórica”, dijo a diario Hoy el director, Sergio Serrichio.

Los cursos de esta primera etapa son de auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas, electricidad, soldadura, pastelería, mante­nimiento de espacios verdes, auxiliar en cuidado de personas mayores, auxiliar en Se­guridad e Higiene, cocina, asistente ad­­ministrativo, mecánica de motos, asistente personal para personas con discapacidad y carpintería general.

Las propuestas más elegidas son las de asistente administrativo con el 27%, pastelería con el 15%, auxiliar en Seguridad e Higiene con un 10%, electricidad en un 9% y cocina con el 8%.

“Tenemos el 73,6% de inscriptas mujeres, este número nos sorprende porque nunca estuvimos con una cifra tan alta de anotadas. Estamos trabajando con una mirada de género muy fuerte desde hace unos años, incluso cambiamos algunos nombres de los cursos porque eran masculinizantes y eso evidentemente dio resultados, para no-sotros los oficios no tienen género”, destacó Serrichio.

En ese sentido, destacó que el objetivo es llegar con un total de 30 cursos concluidos para fin de año, por lo que enfatizó que la esperanza está puesta en retomar la presencialidad, dado que se trata de oficios que requieren desarrollar la parte práctica en los talleres.

“Esta propuesta se replica en otras ciudades porque es una salida laboral rápida para aquellas personas que no pueden sostener una carrera de 4 o 5 años, les da la posibilidad de acceder a un trabajo digno. Ojalá podamos mantener la mayor cantidad de alumnos y en el segundo cuatrimestre poder incorporar a aquellos que hoy no pueden hacerlo por no tener acceso a la virtualidad”, manifestó.

El dato más alentador que destacó el director es que el 44% de quienes hicieron los cursos mejoraron su calidad laboral, y “eso es muy importante porque para nosotros no es lo más destacado decir cuántos se reciben, sino cuantas personas se insertan en el mercado de trabajo y ojalá podamos seguir cumpliendo con eso”.