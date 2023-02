Confirman que el cometa verde seguirá siendo visible esta semana

Desde fines de enero comenzó a hacerse visible en el planeta el famoso cometa verde, un cuerpo celeste que no se aproximaba a la Tierra desde hacía 50.000 años. En el hemisferio sur, este suceso arrancó el último domingo, donde entre las 21 y las 23 empezó a ser visibilizado, aunque aún no de forma fácil. Según explicaron los expertos, con el correr de los días el cometa irá ganando altura, haciendo así más sencilla su visión. Así, remarcaron que podrá ser visto a simple vista si uno se aleja de las grandes ciudades, disminuyendo la contaminación lumínica. Es justamente por esto último, que se estima que desde el día de mañana y hasta el domingo serán los mejores momentos para apreciar este fenómeno que no trae ninguna consecuencia para el Sistema Solar, siendo totalmente inofensivo.

La NASA aclaró que la última vez que se dio esto fue en tiempos donde existía el neandertal y que en marzo del año pasado se pudo confirmar que este cometa volvería a pasar por la Tierra, siendo uno de los eventos astronómicos más importantes del 2023. Para ese entonces, se decidió llamar al cometa C/2022 E3, pero rápidamente la sociedad optó por bautizarlo por su particular color.