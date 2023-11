Darth Vader votó en Córdoba custodiado por un "soldado imperial"

Darth Vader y sus soldados imperiales dijeron presente en una escuela de barrio Chateau Carreras, de la ciudad de Córdoba. Allí, las figuras de Star Wars emitieron sus votos en medio de una ráfaga de flashes de los presentes que no dudaron en capturar el insólito momento.

Con su característico casco y su capa negra, Darth Vader ingresó al cuarto oscuro para votar al próximo presidente de Argentina, en una jornada de balotaje que enfrenta a Javier Milei, de La Libertad Avanza, y Sergio Massa, de Unión por la Patria.







Afuera, la sala era custodiada por sus soldados que se mantuvieron firmes en el ingreso. Los votantes presentes no dudaron en filmar la desopilante escena y la cuenta Only in Córdoba se encargó de publicarla y provocar miles de reproducciones.