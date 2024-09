De prepararse en Gorina a cumplir un sueño de “contar” kilómetros y subir los Alpes en Francia corriendo

Maite Miranda estudió en la Universidad Católica de La Plata, es contadora tiene 46 años, y tres hijos, deportista desde los 4 años cuando su papá la inició en el running.

Corre hace 18 años de forma amateur primero y más profesional después e hizo su primera carrera en el 2006 en asfalto, de solo seis kilómetros.

Más adelante corrió 10, luego 15 y pasó por los 21 kilómetros de carrera hasta llegar hasta los 42 kilómetros en Brasil. En esa misma distancia se destacó en Argentina (Buenos Aires, Mar del Plata). Luego cuando sus hijos se hicieron más grandes optó por la montaña, y ahí comenzaron las travesías.

“En montaña hace cinco años que corro, arranque haciendo de 50 o 60 kilómetros hasta que hice mis primeras 100 millas, en el año 2023 en San Martín de Los Andes, ese fue mi primer desafío de ultramaratón se les llama así cuando son más de 42 kilómetros. Hice dos veces la carrera de Aconcagua que son 100 kilómetros, y lo de Francia es un desafío muy importante al que un deportista de Trail running puede aspirar”, explicó Maite.

En cuanto a su preparación para esta carrera en Europa, al no tener la ciudad de La Plata montañas el 90 % de sus entrenamientos los hizo en la cantera que se encuentra ubicada en Gorina en 501 y 133, y como se necesitan antecedentes en carreras durante dos años logró clasificar para el mundial de Trail que se desarrolla en los Alpes Franceses e italianos, donde se da una vuelta por El Macizo del Mont Blanc y son 176 kilómetros.

“Lo completé en 45 horas que son casi dos días, durante el recorrido podés tener un asistente certificado, y fue mi hija, ella también es deportista juega al hockey, para mí fue un sueño ir con ella. Que me haga la asistencia lo que es una carrera desde adentro fue un sueño y se me dio todo, salí sorteada, me dieron los puntos y la pude terminar. Una carrera super dura pero el paisaje y ella acompañándome me hizo olvidar de cualquier dolor”.

Después de la pandemia Maite intensificó más sus conocimientos de entrenamiento, hizo muchos cursos. Y dio un vuelco en su profesión como contadora y hoy tiene un grupo de alumnas a las que entrena.

Es una carrera que se realiza hace 20 años en Francia y van a participar de todas partes del mundo, la más compleja que corrió Maite es la UTMB (Ultra Trail Mont Blanc) en 2024, donde se inscribieron 2500 inscriptos de los cuales abandonaron 1000 y una de las causas fue el intenso calor.

Su vida tuvo un cambio después de lo que significaron esos días en pandemia donde el encierro hizo pensar a muchas personas sobre que rumbo tomar. Y Maite decidió dejar atrás esa profesión de contadora para ponerse de lleno en perfeccionarse en el Trail Running y correr en libertad sobre esos maravillosos paisajes de Francia y con la mejor compañía que puede tener una madre, su hija. Una historia de perseverancia y de un sueño cumplido.