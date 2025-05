De cadete a Canadá: la literatura platense se abre paso en la Feria del Libro

Los sueños de una talentosa escritora platense llegaron otra vez a la Feria del Libro, que ayer tuvo un gran protagonismo platense antes decenas de personas que presenciaron la presentación de la novela De Cadete a Canadá, una obra llena de amor y emociones en la que una hija le rinde homenaje a su padre.

Se trata de María Belén Tassi, quien trabajó y redactó una biografía con ficción de su papá Raúl, quien comenzó a trabajar desde muy abajo y se convirtió en uno de los más importantes empresarios de la salud que tiene la región, logrado tener un gran aporte en tiempos de pandemia invirtiendo en los distintos sanatorios y clínicas del grupo que encabeza.

María Belén se inspiró en la historia de su padre para dejar un mensaje de superación en su obra, que está llena de admiración y amor hacia quien le dio la vida y quien permitió forjar a una de las intelectuales que tiene la literatura platense en el stand 1722 de la Feria del libro.

¿Cuándo empezaste a escribir?

Creo que uno se convierte en escritor cuando comienza a escribir desde el corazón y con intención. Es la necesidad de decirle algo al mundo. Yo empecé a escribir para mí con un diario desde chica, aunque técnicamente puedo decir que escribo desde el 2024 cuando publiqué mi primer libro.

¿De qué se trata el libro?

Es una biografía novelada que combina un poco de ficción y otro poco de realidad y que busca homenajear la vida de mi papá. Se trata de un hombre que partiendo de humildes comienzos logró convertirse en un exitoso empresario del sector de salud y un gran líder. Más allá de la historia, el libro tiene un mensaje de inspiración y superación.

¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer el libro?

Cuando era chica mi papá tuvo que hacer un viaje a Canadá y mi papá me preguntó: “¿Te imaginaste esto? ¿Un cadete en Canadá…?” Y sostuve esa frase durante años porque era chica cuando me lo dijo. Desde ese entonces comencé a trabajar. Me fue fácil hacer el libro y lo terminé en dos meses. El libro fue una sorpresa para mi papá porque se lo quería regalar para su cumpleaños.