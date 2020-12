Denuncian olores nauseabundos en el arroyo Rodríguez en City Bell

Además de la pandemia de coronavirus, a los vecinos de City Bell que viven en las cercanías del arroyo Rodríguez los azota la pandemia de la pestilencia que proviene de ese curso de agua. Desde hace varios meses la situación no da respiro: “Empecé a sentir olores hace aproximadamente cuatro meses, quizás más. Pero los últimos dos la situación ha ido empeorando, es terrible”, contó a diario Hoy una vecina de calle 28 entre 478 y 479.



“Vivo a dos casas del arroyo y al principio pensé que era locura mía hasta que me di cuenta que no. En las últimas dos semanas el olor ha sido terrible; incluso se siente olor a animales muertos. Recuerdo que el sábado 12 de diciembre sentí mucha bronca porque ese día el olor fue muy fuerte, parecía que estaban vaciando un pozo de baño en la puerta de mi casa.



Para los que vivimos acá, el olor es insoportable”, relató.

La damnificada aseguró a diario Hoy que, por lo general, por las noches el olor es más intenso. “Además, si bien el agua del arroyo no es cristalina, los últimos días se tornó marrón, turbia. Aparentemente están desagotando cloacas en el arroyo”, dijo.



Según pudo saber diario Hoy, la Autoridad del Agua halló irregularidades en cuatro barrios cerrados y un frigorífico de la zona e instó a los responsables a regularizar la situación; además, notificó que serán multados. En tanto, desde la Municipalidad, el intendente Julio Garro anunció que avanzará en la conformación de una mesa de seguimiento para solucionar la situación compuesta por los vecinos damnificados, la Autoridad del Agua y las OPDS.



Consultada sobre cómo convive cotidianamente con la situación en un contexto de pandemia y en una época de temperaturas elevadas, la vecina señaló: “No existe ventilar, acá no podemos hacer eso. Tampoco nos podemos sentar a tomar mate afuera, ahora que las tardes están lindas. Es inhumano”.