Descenso abrupto de Ómicron de cara al inicio de clases

El descenso de contagios continúa y la campaña de vacunación avanza con éxito de cara al inicio del ciclo lectivo. Según especialistas, la caída de casos que se registra de manera sostenida significaría el final de la tercera ola en el país.

En diálogo con diario Hoy y en relación a la contagiosa variante Ómicron, el infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, Ricardo Teijeiro sostuvo: “Está descendiendo y bruscamente. De la manera exponencial que aumentaron los casos, como en el resto del mundo, tiene un descenso brusco. Hace un contagio masivo y a medida que contagió masivamente ya no encuentra susceptibles, entonces cae bruscamente”.

Ómicron llegó en diciembre al país y tuvo su pico a mediados de enero, cuando se diagnosticaron cerca de 150.000 casos positivos en algunas jornadas. Luego, el número comenzó a bajar.

“La posibilidad de que haya una nueva ola por esta nueva variante es baja, pero tenemos que seguir trabajando en completar los esquemas de vacunación. Todavía tenemos cierta debilidad en la aplicación de los refuerzos, no llegamos al 30% de la población. Entonces es necesario que logremos incrementar la vacunación de refuerzos”, manifestó el especialista.

Para el experto, “vamos a ir aprendiendo cómo se comporta el coronavirus. Vamos a tener un virus con algo de circulación quizás, pero que generará algún tipo de complicación en pacientes vulnerables, no en toda la población. Esto deja de ser en algún momento pandemia para ir siendo un virus habitual”.

Consultado por este multimedio sobre la baja de infectados, el médico Luis Cámera calificó como “muy particular” al brote de Ómicron. El integrante del comité que asesora al Gobierno nacional precisó en primer lugar que le llamó la atención “la simultaneidad con el resto de la gente. Es un fenómeno único. Segundo, que apareció hace un mes y medio y estamos todos en la misma situación; y tercero, que es una ola muy súbita, con ascenso muy rápido, altamente transmisible, y también con un descenso rápido”

En cuanto a los números, precisó que “la semana que pasó se quedó estabilizado en 40.000 casos y a lo mejor se está amesetando. Pero lo lógico sería que a fines de febrero y los primeros días de marzo tengamos algo parecido a los primeros días de diciembre. Es como se comporta la ola de Ómicron”.

Por ello, no descartó un rebrote una vez iniciado el ciclo escolar. “Yo por eso insisto en que los chicos tendrían que ir con barbijo, pero me da la sensación que no hay un ánimo para que eso ocurra. En otras partes del mundo se demostró que el colegio con y sin barbijo hay una diferencia del 60% en los casos”.

En la misma línea, Teijeiro remarcó que “el inicio de clases propone otros riesgos. La posibilidad del inicio o todo lo que sea la actividad presencial de trabajo y demás, tenemos que sumarle la llegada del otoño-invierno. Las enfermedades respiratorias recrudecen en esa época y se van a empezar a mezclar los distintos cuadros virales. Va a ver una demanda del sistema sanitario por estos motivos”.

“También hay que tener muy en claro que tenemos un retraso en los carnets de vacunación del calendario nacional y eso es de alto riesgo, no para coronavirus, pero sí para las otras enfermedades. Es bueno que todos los padres aprovechen a actualizar el calendario de vacunación de sus hijos cuando hagan la consulta preescolar, y también todos aquellos adultos que tienen indicación de vacuna de gripe que aprovechen la temporada de otoño para inocularse y no correr riesgos”, concluyó.