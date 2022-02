La noticia de la cocaína adulterada continúa ocupando gran parte de la agenda mediática. A pesar de que sucedió hace un par de jornadas, el caso sigue estremeciendo a la sociedad y las opiniones sobre el suceso están a la orden del día. Ante este singular y problemático contexto, vale rescatar el trabajo diario que realizan algunos espacios en donde se busca, además de mejorar la calidad de vida del paciente, dar un marco más contemplativo y menos estigmatizante en torno a las adicciones. Los hospitales de día funcionan como ejemplo de esto, dado que se trata de un recurso asistencial que permite atender necesidades diagnósticas y terapéuticas para usuarios de salud mental.

Daiana Paniagua, acompañante terapéutica y operadora sociocomunitaria especializada en atención de las adicciones, le comentó a diario Hoy: “Considero que este tipo de tratamiento mejora la calidad de vida del usuario, es lo que nos proponemos como objetivo siendo un equipo interdisciplinario. Obviamente esto no es lineal, porque cada sujeto ingresa con su propia historia de vida, con su propio pasado y presente; pero no por ser un tratamiento grupal se deja de lado lo individual. Como equipo pensamos estrategias terapéuticas acordes a la situación. De esta manera, se pueden notar ciertos cambios en ellos en diferentes aspectos, principalmente en el lazo social. También, en un determinado transcurso del tratamiento, algunos pacientes comienzan a plantear como problemática el no haber terminado la escolarización o no tener una salida laboral, y desde aquí surgen nuevos caminos para trabajar y acompañar al usuario”.

La especialista entiende que una de las claves de esta situación es pensar a las adicciones dentro del marco de salud mental, dado que la adicción es una cuestión de servicio de salud. “Enmarcar las adicciones dentro de la salud mental le da una mirada problemática y, en un caso de consumo problemático, el sujeto tiene el derecho de tener acceso a la salud y ser atendido pensando en la disminución de riesgos sin ningún prejuicio y no desde un modelo prohibicionista”, agregó la trabajadora de una institución especializada en problemas de consumo.

Los hospitales de día están asociados a pacientes cuya problemática no puede resolverse en un tratamiento ambulatorio o que no requiere de una asistencia hospitalaria en régimen de internación. “Los principales objetivos son acompañar al usuario a que pueda llegar a tener una mejor calidad de vida, resocialización y rehabilitación, siempre pensado desde la demanda singular. Dentro del dispositivo se ofrecen diferentes espacios terapéuticos tales como talleres, grupos reflexivos, terapias psicológicas y psiquiátricas, acompañamiento terapéutico, entrevistas con trabajo social y consultas clínicas”, sumó Paniagua.

A modo de cierre, la acompañante terapéutica aseguró que es necesario contar con un mayor presupuesto, ya que se trata de una cuestión de política pública. “Si bien desde nuestro lado como equipo interdisciplinario ponemos a disposición todas nuestras herramientas terapéuticas, muchas veces hay cuestiones que no dependen exclusivamente de nuestro rol”, concluyó.