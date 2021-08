Descubren el animal más viejo del mundo

Según un estudio, publicado en la revista National Geographic, se determinó que esta especie de tiburón puede tener actualmente entre 395 y 515 años. Estos especímenes son los tiburones más grandes, ya que tienen un largo de entre seis y siete metros; su crecimiento es lento y viven solamente en los océanos árticos y en las aguas del Atlántico Norte.

Para llegar a este resultado, el grupo de investigadores se basó en un modelo matemático que analizó el cristalino y la córnea del tiburón. De esta manera, se lo comparó con 28 ojos de hembras que habían sido cazadas de forma casual y concluyeron que el promedio de edad allí era de 392 años. Las pruebas fueron realizadas con carbono y explicaron que el margen de error estipulado es de 120 años y es por esto que en el peor de los casos el animal tendría 395 años. “Es casi increíble que no sepamos si el tiburón vive durante 20 años o durante 1.000 años. Teníamos la expectativa de que serían animales de larga vida, pero me sorprendió que resultara ser tan viejo. El secreto detrás del éxito de este estudio es que teníamos animales jóvenes y viejos, animales medianos y grandes, y podíamos compararlos a todos”, remarcó uno de los expertos del estudio, Julius Nielsen.

Este animal es considerado una especie particular de la que no se sabe mucho, ya que su vida transcurre a 2.000 metros de profundidad. Este tiburón se guía con el campo magnético de la Tierra ya que posee una ceguera casi total; además está catalogado como un tiburón “dormido” por la lentitud en su movimiento. Su dieta se basa principalmente en peces, calamares, focas y morsas, y tiene la particularidad de que su carne es venenosa, lo que hace que no sea un tesoro preciado para los cazadores.

Por otro lado, este animal de sangre fría no alcanza su madurez sexual hasta los 150 años, teniendo luego pocas crías. La posibilidad de que este tiburón llegue a tanta edad sin contraer enfermedades acrecienta la esperanza de dar con las respuestas necesarias para alargar la vida humana.