Rebelión en Nordelta: los carpinchos se apoderaron de los countries atacando perros y destrozando los jardines

Los carpinchos, que habían sido furor en los primeros momentos de la pandemia por su ilimitada reproducción en varias áreas de la provincia, aunque sobre todo, en el norte de la misma, donde al no tener depredadores, se volvió una vida de ensueño para ellos.

Sus habituales amenazas no están en la zona y viven sin peligro alguno, en medio de lagunas paradisíacas como las de Nordelta y distintos countries de la zona.

Tal es así que el número de ejemplares ha llegado a alcanzar varios centenares, por lo que su control se ha vuelto un problema para los vecinos que encuentran los jardines destruidos y hasta atacan a los perros que viven allí.

"Escuché gritos desgarradores. Me asomé por la ventana y vi a un carpincho con Oreo (su perro) en la boca. Había dos; creemos que eran un macho y una hembra y ella estaba embarazada, por lo que el macho la defendió, aunque no sé de qué porque Oreo no hizo nada. Luego yo salí y los carpinchos se escaparon al lago”, afirmó una vecina del barrio Las Glorietas, en Nordelta.

"Óreo", sufrió fuertes heridas en el estómago y las patas traseras. La veterinaria a la que llamaron llegó rápidamente y la pudo asistir, aunque el terror de la perra no le permite salir al patio.

En la zona de countries, los carpinchos se movilizan en manada y hasta algunos han tenido que cercar las casas para que no entren y hagan daño (junto con sus necesidades) en los patios.

“Terminamos cercando la casa, pero los carpinchos de algún modo u otro atraviesan el cerco. La semana pasada había dos en mi jardín lo más tranquilos. Ni a mí ni a ninguno de los vecinos nos molestan, nos parecen divinos los carpinchos, pero desde que pasó lo de Oreo tengo miedo de que le pase algo a mi nieto. Hay que buscar la manera de controlarlos porque está repleto”, admitió otra vecina.

A su vez, para el tránsito también generan un gran problema ya que se cruzan permanentemente en las calles internas y hasta en los últimos días han provocado varios accidentes.