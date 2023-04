Descubren la verdadera naturaleza del “monstruo de Tully”

Desde hace más de medio siglo, el llamado “monstruo de Tully”, una enigmática criatura que vivió hace unos 300 millones de años, no ha dejado de confundir a los paleontólogos con una anatomía tan extraña que escapa a cualquier clasificación. Hace poco, un equipo de científicos propuso la hipótesis de que se trataba de un vertebrado similar a los ciclóstomos (peces sin mandíbula como la lamprea). Y si así fuera, el monstruo de Tully podría ser la criatura que rellenara un vacío en la historia evolutiva de los primeros vertebrados.

Ahora, y utilizando tecnología de imágenes en 3D, un equipo japonés cree haber encontrado la respuesta definitiva al descubrir características detalladas del monstruo Tully que sugieren fuertemente que no era un vertebrado. “El punto más importante es que la criatura tenía una segmentación en la región de la cabeza que se extendía desde el cuerpo”, asegura Tomoyuki Mikami, coautor del estudio. “Una característica que no se conoce en ningún linaje de vertebrados y que sugiere una afinidad con los no vertebrados”.

En la pasada década de los 50, Francis Tully disfrutaba de su afición a la búsqueda de fósiles en un sitio conocido como Mazon Creek Lagerstätte, en el estado de Illinois, cuando descubrió lo que más tarde se conocería como el Monstruo de Tully. Esta extraña criatura marina de unos 15 centímetros de largo y 300 millones de años de antigüedad resultó ser todo un enigma, ya que desde su descubrimiento los investigadores no han hecho más que debatir sobre su posición taxonómica. Es decir, dónde encaja en la clasificación de los seres vivos.