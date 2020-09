Día Mundial del Linfoma: la importancia de una detección temprana

Los linfomas son un tipo de cáncer del sistema linfático que afecta a una de cada 5.000 personas a nivel mundial.

Si bien la mayor parte de los pacientes tienen altas probabilidades de curación si son diagnosticados y tratados a tiempo, la falta de conocimiento atenta contra una detección temprana. Según un estudio realizado por la Lymphoma Coalition en 69 países, el 75% de los diagnosticados no conocía los síntomas.

En el marco del Día Mundial del Linfoma, diario Hoy dialogó con Haydee González, presidenta de la Asociación Civil Linfomas Argentina (ACLA), sobre la necesidad de informar y crear conciencia. Sobre todo, acerca de la importancia de llegar rápido a un diagnóstico.

Es relevante tener en cuenta que por año aparecen entre 20 y 25 nuevos casos cada 100.000 habitantes.

“El tema linfoma es bastante complicado porque son muchos. Se dividen en dos grandes grupos, el linfoma de Hodgkin y los linfomas No Hodgkin (LNH) que son los de mayor incidencia. Estos últimos se ramifican a su vez en aproximadamente 60 subtipos diferentes”, señaló González.

Hoy en día, las estadísticas arrojan que cada 90 segundos se diagnostica a una persona con LNH en el mundo, afección que produce 200.000 muertes al año.

Asimismo, el análisis de varias series de pacientes ha mostrado que el 58 % de ellos tardaron 6 meses en concurrir al médico después del primer síntoma y que apenas el 20 % había sospechado la dolencia antes del diagnóstico.

En este sentido, la presidenta de ACLA señaló: “Hay un desconocimiento muy grande, porque como no está dentro de los cuatro tipos de cáncer con mayor incidencia en el país, no se hacen campañas a nivel nacional”.

Si bien con la llegada de la pandemia del coronavirus se respetaron los tratamientos, González remarcó: “Desde hace tiempo tenemos muchos problemas con la provisión de medicamentos, sobretodo con IOMA y el Banco de Drogas de Provincia”.

Cabe destacar que aunque la inflamación de los ganglios linfáticos suele ser uno de los primeros síntomas, la mayor parte de las veces dicho aumento responde a causas no tumorales sino infecciosas. Por esta razón, es importante la consulta precoz con el especialista.

González fue diagnosticada hace 20 años con un linfoma folicular, la segunda forma más común de LNH.

“Me lo detectaron de forma casual haciéndome una ecografía, porque los ganglios que tenía aumentados no daban síntomas y estaban en el mediastino o sea que no se palpaban”, señaló.

Finalmente, destacó: “Aunque estoy sin problemas desde hace 20 años, no estoy curada. Cada seis meses tengo que hacerme un estudio y cada vez que vas a hacer el control te da miedo de que aparezca algo”.

Campaña de concientización

Las actividades del Día Mundial del Linfoma en Argentina son organizadas por ACLA, representante de la Lymphoma Coalition en nuestro país.

Hoy, a partir de las 18.30 horas a través de la plataforma Zoom, la asociación llevará adelante una jornada virtual.

Sin la necesidad de una inscripción previa, los interesados podrán acceder con los siguientes datos: ingresando ID (820 7579 6535) y clave (ACLA).