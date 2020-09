Reclaman que el municipio interceda para mejorar la conectividad

El concejal del GEN, Gastón Crespo, le solicitó al Departamento Ejecutivo municipal que establezca una mesa de negociación con las empresas de te­leco­mu­ni­cacio­nes que operan en nuestra ciudad para trasladar las quejas de los usuarios y plantear las necesidades que deben cubrirse en la capital de una de las provincias más importantes del país.

En diálogo con diario Hoy, el edil contó que “el pedido nace por el reclamo que recibimos a diario de muchísimos vecinos por los serios problemas que tienen en los distintos barrios y en el propio casco urbano, tanto con el servicio de Internet como con la telefonía móvil, y también todo lo que tiene que ver con el cable”.

Al señalar que esta necesidad se ha incrementado mucho en los últimos meses debido a la pandemia de coronavirus, Crespo aseguró que “no­sotros vemos que, sobre todo en la cuarentena, se hace cada vez más necesario estar conectados, ya sea por el trabajo, por la escuela, por los familiares, los amigos, la sociabilización”.

“Es muy necesaria la conectividad, y vemos que cuando más necesaria es, más complicaciones hay. Hay serios problemas de conectividad en toda la ciudad de La Plata”, remarcó Crespo.

Además, sobre la atención al cliente el dirigente platense aseguró: “Aparte de las respuestas que tienen los vecinos por parte de las empresas, que son evasiones, o directamente en muchas oportunidades no hay respuestas, o se cobra por un servicio que no se presta, o se genera una deuda con el servicio cortado, no hay cumplimiento de las empresas con los usuarios, con los vecinos y creemos que ahí lo que está faltando es un control fuerte de los organismos de control y del Estado sobre las empresas”.

“Vemos que se cobra muy caro por un servicio que no se presta bien. La ciudad de La Plata es una ciudad con muchísimos habitantes con lo cual una antena cubre a muchísimos usuarios, con lo cual tendría que ser más rentable para las empresas y tendría que haber ofertas para los usuarios que no vemos y sobretodo lo que nos preocupa es la no prestación del servicio”, señaló el concejal.“El cambio tecnológico ya se venía dando pero con la cuarentena se profundizó rápidamente, los chicos estudian por Internet, los trabajos son desde la casa online, hay chicos que porque viven alejados del centro urbano, pierden un año de estudio, ya sea en la primaria, en la secundaria o en la universidad”.

Como una de las propuestas de su proyecto, el concejal destacó: “Creemos que es importante que la Municipalidad cree una mesa de diálogo y de trabajo, porque tiene que ver también con cuidar el trabajo platense, y prepararse y adaptarse a los cambios que ya vinieron y para lo que va a venir, porque se va a profundizar el uso de la tecnología de ahora en más”.

Para finalizar el edil aseguró: “El Municipio puede planificar con las empresas una mejor conectividad, en la discusión de la planificación de la ciudad. Como debería haber hecho con el crecimiento de los servicios indispensables: luz, agua, cloacas, transportes, recolección de residuos, también se tiene que agregar la conectividad. Necesitamos que el Estado adopte una visión del siglo XXI y entienda que la gestión de la ciudad debe abarcar todas las áreas en las que los vecinos reciben un servicio. La mejora de cada uno de ellos repercute directamente en el bienestar común, en el desarrollo de una industria eficiente y saludable, además de fomentar emprendimientos que desembocan en un retorno económico para las propias arcas municipales”.