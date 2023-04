Diario Hoy y la Red 92 sortearon un enorme huevo de pascuas

Como es habitual, todos los años para esta época, diario Hoy y la Red92 sortearon un huevo de pascuas gigante. En vísperas de Semana Santa, el multimedio decidió una vez más darle a sus oyentes y lectores una gran sorpresa para que celebren a lo grande el próximo domingo.

En esta oportunidad, del sorteo salió ganadora una vecina llamada Carmen Ester García. La señora, del barrio de Gonnet, recibió con mucha alegría la gran noticia y ya anticipó que compartirá el premio con todos sus seres queridos.

“Yo una vez me gané un huevo similar cuando mi nieta era alumna de la escuela secundaria. Así que es el segundo huevo de tamaño importante que me gano, aunque este fue más grande. El que acabamos de ganar fue realmente inesperado, porque los cupones los tiramos el martes a la tarde. Mi hija fue a llevar los cupones y los tiró por debajo de la puerta y le dije bueno, si es, va a ser, y sino, no será. La ilusión siempre está de todas formas. Cuando me enteré, me dio mucha alegría”, le comentó a este multimedio la ganadora.

El sorteo se realizó en el edificio del diario Hoy, y contó con la presencia de un escribano público. Carmen se adjudicó así un huevo de 10 kilos que le brindó, como siempre sucede, la gente de la fábrica de pastas PARMA, que cuenta con una extensa trayectoria en la elaboración de productos alimenticios. “Soy de Gonnet, mi marido compra siempre el diario en el puesto verde del Hospital de Gonnet. Van a venir a celebrar las Pascuas con nosotros mi hija, mi yerno, mis dos nietas, de 15 y 22 años, y un sobrino. Además, lógicamente, estaremos mi marido y yo también, vamos a ser siete personas en total. Ya recibí felicitaciones de parientes por haber ganado el huevo grande, están todos chochos”.

A modo de conclusión, la vecina, además de agradecer, remarcó: “Fue toda una felicidad. A mis vecinos también ya les prometí una porción cuando parta el huevo el domingo. Va a haber que compartirlo porque es muy grande”.