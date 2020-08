Docentes porteños rechazan el plan de reabrir escuelas

Docentes porteños se oponen al plan de Horacio Rodríguez Larreta y aseguran que no están dadas las condiciones para reiniciar la actividad, por lo que se manifestaron este jueves.

“Lo que estamos denunciando es el protocolo de vuelta a clases que está presentando Larreta y Acuña negociando con Trotta. La pandemia puso en evidencia que las condiciones de las escuelas eran terribles, en muchísimas no había agua, no había jabón, no hay alcohol”, explicó una docente a la Red 92.

En suma, agregó que “sin resolver ninguno de esos problemas, el gobierno le miente a la población diciendo que más del 90 por ciento está conectado, pero además dice que puede abrir escuelas con el personal a cargo sin exponerlas”.

“Lo que venimos exigiendo es que el gobierno garantice conectividad, y dispositivos para que cada niñe o cada adolescente en su casa pueda conectarse y tenga los medios para hacerlo”, explicó la entrevistada.