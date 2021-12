“El acoso infantil en internet debe ser hablado con los niños”

Uno de los grandes riesgos de nuestra interacción en las redes es todo lo que tiene que ver con violencia, donde lo importante es salir de lo semántico y darse cuenta que las redes, a veces, son muy violentas”, expresó Sebastián Bortnik, experto en tecnología y seguridad informática. El autor del libro Crianza digital, advirtió que “todos podemos ser víctimas de la violencia en las redes, pero en el caso de los chicos se redobla la gravedad: están aprendiendo y de golpe se encuentran con niveles de violencia que son una locura”. Ante esto, el especialista propone tres ejes para ayudar a quienes reciben ciberacoso, aunque advierte que “nada prepara a los chicos para que estén bien si los atacan”.

El primer eje

“Cada vez les damos acceso a sus propios celulares de manera más temprana y hay que reflexionar que este ingreso los expone a un espacio donde pueden aparecer una serie de riesgos”, apuntó Bortnik.

Ante esto, desde diario Hoy nos comunicamos con la psicóloga y psiquiatra Diana Uribarri, que nos dijo: “Desde mi punto de vista, el celular no es para los niños. Puede ser una herramienta de trabajo, que con el tiempo pasó a ser de divertimento, pero sigue estando en un lugar que no es el de ellos” aseguró la profesional.

El segundo eje

“La violencia en las redes tiene que estar hablada en casa. No es lo mismo encontrarse con ataques y mensajes de este tipo cuando ya te avisaron que estas cosas pasan a encontrártelos de golpe” explicó el experto.

Por su parte, Uribarri dijo que “la violencia existió siempre y las redes solo la hicieron más visible, pero lo que podemos hacer desde nuestro lugar de padres o tutores es hablarlo, decirles lo que puede pasar si ponen tal cosa en las redes, que alguien los puede atacar aún sin que haya un motivo para hacerlo. De todos modos, vuelvo a repetir: los celulares, las redes sociales, no son para los niños”.

El tercer eje

Bortnik habla de que este eje es fundamental porque se “trabajar en la identidad y en la autoestima con los chicos”, y expresó: “Dentro de las redes los chicos creen que si tienen más likes o más comentarios son mejores, se construye una identidad que va desde afuera hacia adentro”.

Diana Uribarri coincide sobre el trabajar en la identidad y la autoestima, pero “siempre ayudando, no interfiriendo y pregonando que un like más o uno menos, no gira la rueda de la felicidad”.