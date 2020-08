El camino de las leyendas urbanas

Quién no escuchó alguna vez en La Plata que en el Camino Negro aparecieron animales muertos, descartaron autos robados o se hallaron restos de humanos en descomposición?

Por su lejanía de la población, plena oscuridad de noche y silencio aplastante de día, este camino esconde misterios e inspira leyendas urbanas.

Reconocida oficialmente como la vieja Ruta Provincial 19, el camino tiene unos 15 kilómetros de extensión entre el Río de la Plata, a la altura de la localidad de Punta Lara, en el partido de Ensenada, y la conexión con la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires en Villa Elisa.

Es prácticamente el único camino que une a Ensenada con la capital provincial por la zona Norte, cercano a Berazategui.

En una recorrida realizada durante la última semana soleada del mes corriente, se constató que el estado del lugar es calamitoso e intransitable para cualquier vehículo de cuatro ruedas, a no ser que se lo recorra en una 4x4 a muy baja velocidad. Sin embargo, una moto de baja cilindrada puede salir rápidamente de Punta Lara a Villa Elisa, ya que no hay ningún control y los patrulleros ya no se meten por los pozos, baches y zanjones.

Con más de 20 esqueletos de autos quemados a los costados, el lugar suele ser usado por los delincuentes que vienen a robar a La Plata desde el conurbano. Al no haber controles del lado de Ensenada ni de La Plata, es una válvula de escape para los motochorros que delinquen en la ciudad y, en lugar de escaparse por el Camino Centenario o la Autopista, usan este desvío por Punta Lara para desembocar en Villa Elisa o directamente en la zona de Berazategui a través de la Autopista.

En contacto con diario Hoy, el secretario de Obras Públicas ensenadense, Jorge Núñez, explicó: “Está dentro del distrito de Ensenada. Hace unos cuantos años Vialidad la había mejorado, como una salida secundaria a Villa Elisa, pero luego la dejaron así y hoy está intransitable el lugar”.

Según pudo averiguar este medio, realizar el camino nuevo demandaría una inversión total que oscilaría entre 4.500 y 5.000 millones de pesos.

“Hay que hacer un trabajo para elevar o alterar el camino, porque el gran problema es que, cuando el río crece, gana el agua por el campo y lava todo. Hay que hacer un trabajo muy importante y es un dinero más que interesante. Por eso está tan deteriorado; el agua se va comiendo la base y se va rompiendo”, explicó Núñez.

El camino está detenido en el tiempo, olvidado como tranquera de campo, codiciado por personas con oscuros propósitos, que acrecientan el misterio y despiertan las sospechas…