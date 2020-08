Ni respiradores ni camas: alertan por falta de personal

Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), aseguró que “si existe un riesgo de colapso, no es por falta de respiradores o de camas, es por la falta de personal”. A su vez, en su participación del reporte diario que emite el Ministerio de Salud para dar cuenta de la situación epidemiológica en el país, el médico intensivista se refirió a la “triste” realidad que vive hoy Jujuy.

“Ha habido una enorme preocupación en el mundo por la disponibilidad de camas, ha habido carreras desenfrenadas por el desarrollo de nuevos respiradores, pero se ha hablado poco del recurso humano. La triste situación que se vive en Jujuy desnuda esa realidad. Hay respiradores, camas, pero no hay personal de salud”, señaló.

Días atrás, en diálogo con diario Hoy, Dubin reconocía que este es un reclamo que lleva tiempo en agenda y que es sistemáticamente desoído: “Hace mucho tiempo, desde la SATI, venimos denunciando el déficit de intensivistas, y ningún gobierno nos escuchó. No hay quien atienda esas camas, no hay médicos, no hay kinesiólogos, no hay enfermeras. El entrenamiento de un médico de terapia intensiva no se adquiere en un cursito por internet, sino que demanda una formación muy compleja, que lleva años”, había señalado.

En rueda de prensa, Dubin sostuvo que la Covid-19 puso la terapia intensiva en “las primera planas”, lo que ha “desnudado la situación deficitaria” de esa especialidad en la Argentina. La terapia, añadió, “tiene límites finitos, y la única posibilidad de evitar el colapso es que la enfermedad no siga creciendo”.

En este sentido, Pablo Maciel, secretario general de Cicop, también había manifestado a este multimedio su preocupación: “Venimos plan­teando que el recurso humano llegó al límite; estamos en condiciones de abrir más camas, pero no lo podemos hacer porque falta personal”.