El Carmen: exigen que se normalice la recolección de basura

Un grupo de vecinos del barrio El Carmen denunciaron que desde el último viernes no pasa el camión de la basura por este lugar.

Así lo afirmó Mario, un frentista que vive en 92 entre 126 y 127, quien adujo tener problemas de higiene en la cuadra, ya que en los últimos cinco días se acumuló la basura que no recogieron los camiones que debían pasar.

“Los vecinos no podemos dejar de sacar la basura a la calle, porque en las casas no la vamos a dejar. Es una locura que no pase el camión”, expresó enojado con el servicio que presta la Municipalidad de Berisso.