Abuela platense teje bufandas a cambio de alimentos para los chicos

La solidaridad no sabe de grupos de riesgo y en épocas de crisis todos pueden ser un lazo de ayuda para quien lo necesite. Este es el caso de Emilce Soprano, una abuela de La Plata que teje bufandas para intercambiar por alimentos que son destinados a comedores de la ciudad.

Emilce tiene 82 años y decidió comenzar a tejer con el objetivo de ayudar, en especial a los más chicos, ya que su hijo Pablo López es coordinador del grupo “La Plata solidaria” y tiene contacto con los comedores y merenderos de la ciudad.

“Este es el segundo año que lo hago. Se hizo una campaña y ahora la continué. Como tengo una discapacidad visual, busqué la forma de entretenerme y comencé con esto porque además tejo desde que soy chica. La idea era repartir las bufandas a los chicos pero se iba a complicar hacer para todos e iba a resultar doloroso que algunos no reciban. Se nos ocurrió cambiar las bufandas por cajas de leche y así alcanzar a ayudar a todos los chicos del comedor”, dijo Emilce a diario Hoy.

La abuela trabajó como docente durante 50 años y señaló que ama a los chicos y extraña trabajar con ellos, eso la motivó a seguir con el tejido. Entre el año pasado y lo que va de este ya tiene en su historial cerca de 200 bufandas que abrigan a los vecinos platenses que colaboraron con la iniciativa.

“A raíz de las necesidades alimenticias de este año, mi hijo me planteó seguir el proyecto y cambiarlas por alimentos como arroz, fideos, azúcar o lo que se necesite. La gente de La Plata es súper solidaria, los vecinos colaboran muchísimo”, resaltó Emilce.

Sus tres nietas la ayudaban a elegir los colores y combinarlos ya que la abuela tiene problemas en la vista. Pero desde que rige el aislamiento no volvieron a verse porque ella forma parte del grupo de mayor riesgo ante el avance de la Covid-19.

“Yo no sé si a la gente le gustan mis bufandas porque como no veo, a veces pueden tener errores. Ellos me dicen que les gustan y eso me pone contenta. Yo las hago con mucho cariño, me paso las horas haciendo esto junto con las tareas de la casa”, relató.

La lana para las bufandas la compra ella y también recibe donaciones de las vecinas y familiares que le alcanzan algunos ovillos para seguir colaborando con la iniciativa.

“Mis amigas me vieron por la televisión y están contentas, me felicitan. Cuando salía a hacer los mandados me reconocían en la calle y me saludaban. Hasta que pueda voy a seguir tejiendo, en verano también lo hago porque para mí es un entretenimiento, una terapia y las guardo para el invierno”, dijo.

Para recibir las bufandas de Emilce y entregar alimentos para los comedores, los vecinos pueden comunicarse con su hijo Pablo por medio del perfil de Instagram @laplatasolidariaok o por WhatsApp al 221-5669819.