El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para pavimentar calles adoquinadas

El Concejo Deliberante de la ciudad aprobó de forma unánime el día de ayer la creación del “Régimen de protección de calles con valor patrimonial”, habilitando así la pavimentación de calles con adoquines y prohibiendo este accionar en zonas puntuales con valor histórico. Con esta nueva medida se espera destrabar el conflicto existente hasta la fecha con el asfaltado de la plaza Rocha, que terminó en la Justicia.

Esta iniciativa, de esta manera, deroga a la que estaba vigente desde 1998, con algunas modificaciones años posteriores, que no permitía la intervención en las calles adoquinadas. Bajo este nuevo contexto, se procedió a cambiar la lógica de funcionamiento, habilitando la pavimentación en zonas de tránsito fluído y no históricas o de alto valor patrimonial, con el fin de promover la seguridad vial. En las zonas que serán preservadas aparece Meridiano V, los alrededores del asilo Marín, sectores de la diagonal 77, barrio Hipódromo, y zonas de Tolosa y Villa Elisa. De esta forma, se intentará “identificar, relevar y conservar las áreas calles patrimoniales que revistan valores urbanísticos, históricos, artísticos o ambientales dentro del partido de La Plata”. Según explicaron, en estas zonas el adoquinado “se integra en el mismo paisaje con las veredas, el arbolado y los edificios de valor patrimonial conformando un ambiente con características fundacionales que es necesario proteger y poner en valor”. En un plazo máximo de 180 días, la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos deberá cerrar el listado definitivo de las zonas habilitadas para pavimentarse como las que no. Una vez hecho este paso, la Comisión de Asesoramiento, con representación de la UNLP entre otros establecimientos educativos, revisará el listado. Esta misma Secretaría también tendrá el deber de mantener en buen estado el adoquinado, preservando su conservación en las zonas establecidas como de valor histórico.