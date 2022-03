El humor de Perón

El humorista Lino Palacio, quien varias veces aludió a la dificultad de hacer sátira política en los años del primer peronismo, un día recibió un llamado del mismísimo Juan Domingo Perón, preguntándole por qué no hacía caricatura política.

“¿Dónde quiere que la publique?”, le preguntó el dibujante, a lo que el general respondió: “En cualquier parte. Dele un dibujo a Apold y va a ver que lo publican en un diario”.“Pero yo voy a hacer una caricatura contra usted”, se atajó Palacio. “No importa –contestó Perón–. A mí me revientan esos dibujantes que me hacen caricaturas y me sacan bonito, tratando de chuparme las medias. Me encantaría que alguien hiciese caricaturas contra mí. El humor no solo distiende, sino que también ayuda a reflexionar”.