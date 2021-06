El invierno arrancó con emoción por la vacunación contra el coronavirus en La Plata

Este inicio de semana y también de la época invernal, en la ciudad de La Plata también arrancó otra importante jornada de vacunación contra el coronavirus a pura emoción en el Estado Único.

En este sentido, dialogaron con la Red 92 y Diario Hoy, las personas que recibieron este lunes 21 de junio la primera dosis del inmunizante y sueñan con ponerle un fin a esta pandemia.

“Mucha emoción es lo que yo siento ahora, más que nada por mis hijos que esperaban tanto este momento. Y la verdad que la atención, de la primera a la última persona, diez puntos. ¡Estoy feliz!”, contó Viviana Pereira, de San Carlos.

“Yo estaba anotado, pero el turno me llegaba y habilitaron para mayores de 55 y vine. Es rápido, sencillo, impecable, me voy tranquilo y feliz”, comentó otro hombre.

Por último, otra vecina relató su experiencia con la vacunación: “Fue bien y rápido, con turno, rapidísimo, llegué a las 10, no son ni las 11 y ya me vacunaron. Me voy tranquila y contenta”, concluyó.