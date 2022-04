El perro que sobrevivió al flechazo sigue buscando un hogar

Coco es un perro mestizo que le ganó a la imprudencia y al salvajismo de algunas personas que en pleno siglo XXI se animan a jugar al arco y flecha por las calles de Los Hornos.

En el contexto de uno de los más calurosos días de febrero, el simpático animal husmeaba un basural en búsqueda de comida en las inmediaciones de 153 y 70. En ese lugar recibió un flechazo por parte de personas que posteriormente fueron denunciadas por maltrato animal.

El perro caminó durante más de tres horas con la flecha, que le entró por la zona del cuello, le atravesó una pata y se quedó fijada en su cuerpo.

Así, moribundo y acostado, lo encontró Juan Ezequiel Gorgone, un vecino de 40 años que tiene un corazón tan grande como el tamaño del mismo Coco.

Ante el delicado cuadro de situación, el rescatista de animales llamó de urgencia a varias veterinarias de la zona, que como suele ocurrir en los meses de verano, atendían con horario restringido.

En un tercer intento, Gorgone logró convencer a un veterinario amigo para que abra especialmente el local y pudiese atender al castigado perro, que tras varias curaciones y una intervención que requirió de mucha paciencia y dedicación, logró sobrevivir.

Ahora, con la misma vitalidad de un cachorro, Coco espera que una familia pueda adoptarlo para seguir desplegando el amor y la gratitud que muestra con el rescatista de Los Hornos, que desde hace más de una década salva perros y gatos que están abandonados o en mal estado en la calle.

“Hace más de diez años que estoy rescatando animales y tengo quince perros, más de cuatro gatos y hasta conejos en mi casa”, expresó Ezequiel, quien trabaja vinculado a una de las cooperativas municipales, pero vive con su pareja en la calle 50 de San Carlos, en donde llenó su casa con vida animal.

“Tengo cuatro gatitos negros en adopción, algunos perritos y llegamos a rescatar un gatito blanco de la calle porque tenía una seria herida en una de las orejas”, explicó ante diario Hoy.

En su casa de la calle 50 entre 141 y 142, Gorgone tiene algunos animales en tránsito, otros en adopción y el resto son de su propiedad.

“La semana pasada di en adopción un perro pitbull que tuve que rescatar de la zona de la toma de Los Hornos. El animal había matado a un caballo y los vecinos lo intentaron linchar. Lo rescaté, lo curé y lo di en adopción a una familia que sabe que es muy sociable con los humanos, pero que debe cuidarse de no estar en contacto con otros animales”, explicó.

Con relación a Coco, el mestizo que duerme separado de otros perritos machos que hay en la casa para “evitar problemas y celos”, Gorgone propone recibir a interesados en poder adoptarlo que tengan una casa cerrada, en lo posible con espacio verde para que pueda correr y jugar, y al mismo tiempo que haya personas en contacto con el perro, ya que “es muy sociable”. En tal sentido, confesó que “vino una señora a buscarlo, lo tuvo dos días y lo tuvo que devolver porque me decía que lo notaba triste, ya que no había mucha gente en la casa y no tenía mucho espacio en la casa para moverse”, detalló.

Los interesados en poder contactar a Juan Ezequiel Gorgone, el proteccionista de animales, podrán comunicarse al (221)5310264, o bien dirigirse personalmente a calle 50 entre 141 y 142 a la altura del 2340.

Otros casos de maltrato

En la zona sur de La Plata se conocieron nuevos casos de maltrato animal.

Uno de ellos se registró en la localidad de Villa Alba, en donde varios vecinos de la zona de 609 y 123 denunciaron el abandono de caballos.

Otros casos que está investigando la justicia tendrían como protagonista a un oficial que trabaja en una comisaría de La Plata y que fue apuntado por vecinos de la calle 8 de Villa Garibaldi por amenazar con matar a los gatos.