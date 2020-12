El último sábado del año arrancó con un enorme corte en 122 y 52

A pocos días de haber iniciado el verano y cerca de fin de año, nuevamente vecinos de nuestra ciudad padecen el pésimo servicio de agua, por lo que realizaron un importante corte este sábado en 122 y 52, en forma de reclamo del barrio José Luis Cabezas.

“Hace más de 10 días que no tenemos agua y tenemos miedo de que se pueda reproducir otro rebrote, no sabemos cuál es la solución, hemos llamado a ABSA, pero no nos dan ninguna respuesta”, explicó una vecina.

Tampoco la delegación municipal se hizo presente: “Ni se acercaron, ni nos respondieron, hemos llamado varias veces. Hemos decidido cortar la calle y nos vamos a quedar hasta las últimas consecuencias”, agregó.

“Hace cuatro años hicimos un piquete acá en 122, por el mismo tema: falta de agua. Ahora la gente de nuevo salió a protestar, queremos agua, que es lo más importante”, explicó otro vecino disfrazado de la Pantera Rosa “piquetera”.