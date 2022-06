El “verdurazo” en reclamo por los precios copó 7 y 50

Diversas organizaciones sociales se nuclearon en pleno centro de la ciudad de La Plata, específicamente en la intersección de 7 y 50, donde realizaron un “verdurazo” para exigir a los empresarios que bajen los precios de los alimentos.

Colocaron un gazebo y pusieron a disposición verduras a costos muy accesibles para los vecinos, que en pocos minutos se llevaron toda la mercadería ya que había, por ejemplo, tres atados de acelga por 100 pesos.

“Venimos en señal de protesta porque estamos en contra de los monopolios que día a día aumentan los precios de los alimentos y ahorcan al pueblo. Son desestabilizadores, la gente piensa que es el Gobierno el que aumenta y no es así, son los grandes supermercados y empresarios los que llevan a esto”, señaló Isabel Palomo, referente del Frente Agrario Tierra Mía.

Los productores llevaron al centro de la ciudad sus verduras para “visibilizar quién es quién” porque “el pequeño productor siempre piensa en el pueblo, mientras que los grandes terratenientes y monopolios son los que aumentan día a día, por eso la plata no alcanza”. Según especificó Palomo, la idea de las organizaciones es sostener este tipo de ferias por todas las localidades que sean posibles.

Por su parte, Paulino Ríos, productor e integrante del mismo frente, explicó que, además de los precios, ellos luchan por poder acceder a la tierra, ya que la mayoría alquila los predios. “Soy productor de la economía popular, no tengo tierra, pero hacemos lo que podemos. A esto se suma que los insumos son caros, los cobran en dólares. Por la remolacha nos pagan 500 pesos la jaula, que no es nada; trabajamos en pérdida. Por eso queremos que haya una ayuda para los que no tienen tierra propia, para poder producir y solventar esta economía”, señaló.

Finalmente, destacó que ellos impulsan “los productos orgánicos, porque queremos que haya comida sana para la gente, pero eso depende de que tengamos un terreno propio”.