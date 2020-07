En Arturo Seguí siguen los problemas con Edelap

Los vecinos del barrio Arturo Seguí, como muchos otros en la ciudad, también son víctimas de la falta de respuestas de la empresa de energía eléctrica Edelap. Hace cerca de un mes sufren cortes de luz en la zona. En pleno invierno, además de no poder calentar los hogares, tampoco pueden prender las bombas de agua. Luz y agua, dos servicios que en plena pandemia son fundamentales para cuidar la salud.

“Todos los días cerca de las 20 horas se corta y vuelve varias veces, así siempre. Además estamos con problemas de agua, todo el día de ayer estuvimos sin una gota y ahora hay poco, entendemos que es porque Edelap no pone los transformadores para que funcionen las bombas”, señaló a diario Hoy Guido, uno de los frentistas afectados en la zona de 413 y 138.

Según manifestaron los vecinos, la falta de servicios básicos afecta sobre todo a las familias que viven en el área que va desde el camino a Arana hasta calle 413, y de calle 131 a 142 de Arturo Seguí.

“Es un desastre, no tenemos agua, no hay presión y desde ABSA nos dicen que el problema es de Edelap, que no le pone potencia a las bombas”, dijo el joven. Varios frentistas subrayaron que hace casi un mes viven con baja tensión, se producen cortes prolongados y temen que se rompan los artefactos eléctricos.

“Ahora pusieron un grupo electrógeno sobre 419, es provisorio hasta que hagan la obra, pero ya empezamos con las instancias judiciales. Ayer el juzgado presentó un oficio a Edelap y, si no realizan la obra correspondiente, se inicia juicio contra la empresa. ABSA en el día de ayer puso generador, pero no alcanzó para que tengamos agua”, dijo por su parte Marcela, otra de las vecinas afectadas.