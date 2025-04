“En la vida hay que estar unidos con los seres queridos”

Madre del reconocido ajedrecista Carlos García Palermo y fanática hincha de Estudiantes de La Plata, Carmen está transitando un año más de su extensa vida en la ciudad. La semana pasada, el 17, festejó 102 años de vida y con notable entereza aportó un emotivo mensaje en la misma semana en que falleció el Papa Francisco.

—¿Cómo se hace para llegar a esta edad?

—Carmen Palermo: Cuesta un poquito llegar a los 102, tenés que estar en un espacio como este, donde la gente se especializa y tienen paciencia para todo. Cuando tenés algún apuro corren enseguida a socorrerte. Para nosotros es mejor estar acá que en nuestra propia casa.

—¿Recuerda algo de su infancia?

—CP: De chica era bastante brava de carácter porque tenía problemas bronquiales muy seguido como tengo ahora, en esa época mi mamá me ponía una franela con una plancha, ese era el remedio. Y ahora se cura de otra forma, era distinto, pero era otra vida.

—¿Y dónde vivió antes de estar en el hogar?

—CP: En calle 17 entre 69 y 70, en barrio Meridiano V, nací a dos cuadras de ahí, así que pasé toda la vida en este barrio.

—¿Cómo se siente usted sabiendo que tiene un gran referente del ajedrez como hijo?

—CP: La verdad no puedo decirte nada porque soy muy llorona. Es todo, cuando él se va de viaje me siento perdida. Acá tengo un gran apoyo de la gente, pero no son mi familia, en cambio él es mi hijo. Me pregunta siempre ¿Qué precisas mami? Y con esa pregunta ya basta.

—¿Qué significa para vos tener una mamá de 102 años?

—Carlos García Palermo: Es el código genético, tenemos suerte. Ella desde hace un tiempo se alimenta de un modo muy sano, se cuida y la cuidan mucho. Creo que eso es una de las claves. Está activa, lee libros, el diario todos los días. Se pinta los labios, se tiñe el pelo, tiene ganas de vivir, eso es lo importante. Yo estoy muy pendiente de ella, y a veces tengo que viajar al exterior a los torneos y trato de no estar mucho tiempo sin verla.

—¿Le gusta el fútbol?

—CP: Si, soy fanática de Estudiantes. Lo vi campeón del mundo, fuimos a Europa. Mi marido fue gerente general de club, Adolfo García, y falleció hace 20 años. Tenemos un vínculo con el club. Me pongo contenta cuando le va bien a Estudiantes y cuando le va mal tengo cara larga.

—¿Qué le diría a la gente, a la juventud?

—CP: Lo que hay que tener son buenas relaciones, no pelear con nadie porque trae malos recuerdos después. La unión de la familia y los amigos es muy importante. Se vive más tranquilo, somos todos iguales, hay que aflojar un poquito si algo no te gusta, lo dejamos pasar y seguimos bien.