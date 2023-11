En operativos de prevención se controlaron 4.800 vehículos en la ciudad

Desde la Comuna platense se realizaron controles sobre más de 4.000 vehículos durante la última semana con el fin de mejorar la prevención en materia de tránsito y seguridad vial.

Con motivo de profundizar la campaña “Alcohol cero”, además, se desplegaron controles de alcoholemia y se corroboró el cumplimiento de los requisitos tradicionales para conducir a partir de un trabajo realizado en conjunto por la Agencia de Seguridad Vial (ASV) local y la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia.

Así, se realizaron siete secuestros de vehículos con retención de las licencias por diferentes motivos, entre ellos la falta de documentación legal obligatoria, la ausencia de seguro y los restantes cinco por presentar positivo en el test de alcoholemia.

Del mismo modo se detectó el caso de un conductor que circulaba con la VTV vencida, sobre quien se ejecutó la retención del carnet habilitante y se labró una infracción.

De acuerdo a las cifras recabadas por la entidad local y la Dirección de Tránsito municipal, se detectaron 2496 infracciones, el 51,13% del total de motos y automóviles controlados, que fueron 4882.

En los operativos se evaluó a los conductores de 4489 autos y de 393 motocicletas y entre las infracciones más frecuentes se destacaron la falta de elementos de seguridad, como cascos y cinturones, además de la ausencia de documentación obligatoria como licencia, VTV o seguro, y el uso del celular al conducir.

Brindan cursos de concientización vial para conductores con alcoholemia positiva

Luego de la sanción de la Ley de Alcohol Cero, en la ciudad se observó un incremento en los casos de alcoholemia positiva en los conductores que fueron interceptados en los distintos operativos de tránsito que se llevan a cabo.

En ese marco, desde el Departamento de Formación y Capacitación de la comuna se comenzaron a dictar los cursos de concientización sobre la nueva Ley 15.402 de alcoholemia cero a los conductores que fueron sancionados por presentar alcohol en sangre.

Fabián Gómez, a cargo del área en cuestión, es el encargado de brindar los cursos de Concientización Vial certificado por el IPAP (Instituto Provincial de la Administración Pública).

“En la capacitación no sólo se concientiza al ciudadano de su falta conforme a lo que estipula la ley, también se habla de la importancia de no tomar medicamentos o manejar en condiciones de salud no aptas al momento de conducir un vehículo”, explicó Fabián Gómez.