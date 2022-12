Entre la falta de agua y las pérdidas de gas, los platenses viven un fin de año muy complicado

La última quincena del año renovó el pedido y la preocupación de cientos de vecinos de La Plata, quienes observaron cómo sigue faltando la presión de agua en muchas casas. Además, resulta una lamentable práctica el robo de los caños de bronce de los medidores de gas en el frente de las viviendas. Esto último fue reportado y retratado por varias personas que viven en la calle 35, tanto en la zona de barrio Norte como en La Loma, en donde las personas se levantaron y no podían encender las hornallas para calentar el agua, cocinar o bañarse con agua caliente ante la falta de gas.

Tal cual había ocurrido en los meses de septiembre y octubre con otros frentistas de la calle 33 en Barrio Norte, ahora les tocó a los vecinos que viven sobre la 35 sufrir las consecuencias de la delincuencia, que actúa con impunidad dentro del Casco Urbano, buscando impulsar la venta de bronce a cambio de algunos pesos.

“A lo sumo esos pedazos de cobre que se terminan llevando los pueden llegar a vender a 400 o 500 pesos. Pero nosotros, los que vivimos en las casas y estamos descansando cuando los delincuentes se los vienen a robar, tenemos que llegar a invertir hasta 25.000 pesos para arreglar el desastre que dejan.

Tenemos que contratar a un gasista matriculado, que encima tiene que comprar los materiales, y después nos obligan a certificar todo a través de un trámite virtual para volver a dejar habilitado el servicio”, se quejó un jubilado que fue víctima del robo de caños de cobre.

Las altísimas temperaturas que se sintieron en las últimas horas tampoco ayudaron para que las personas puedan sobreponerse de la mejor forma a todos los padecimientos que están afectando a determinados sectores de La Plata. Es por eso que también se convocó a una manifestación para poder reclamar ante ABSA la normalización del servicio del agua.

“Hace mucho calor. Contra eso no podemos hacer nada. Pero si encima pagamos el agua y no sale con presión o te falta el gas porque te sacan los caños de cobre y nadie hace nada se hace todo muy difícil, y la gente se termina enojando”, reflexionó otro de los vecinos de barrio Norte, que mantiene la esperanza de pasar un fin de año mejor del que está experimentando hasta el momento.

Hace un mes, algunos vecinos que estuvieron ligados al Concejo Deliberante platense, como Gastón Crespo, habían convocado a una movilización a la empresa ABSA para reclamar que antes del próximo martes 21 (cuando arranque el verano) se pueda normalizar el servicio con la presión del agua en todas las casas de la región.

En la zona de Los Hornos, por ejemplo en 59 entre 150 y 151, hace tres semanas que los vecinos no cuentan con el servicio de agua. Si bien aparecen autobombas, no alcanzan para abastecer el consumo de la cantidad de frentistas que hay por cuadra.

“Llamé y les dije que hay personas mayores y niños, pero te cortan el teléfono. Ya estoy cansada. Estoy medicada y no debería estar pasando por esto, en estas condiciones. No dormimos por esperar un hilo de agua y estamos así desde el mes de abril. Con un bidón de agua con esta alerta amarilla no das abasto, no tienen vergüenza los de ABSA”, explicó Esther, una de las vecinas que padecen la falta de agua en la ciudad.

De esta manera, el último fin de semana del año las fiestas de Navidad y Año Nuevo se presenta con una vieja problemática para miles de platenses, quienes ruegan llegar a la noche del 24 con agua o gas para poder pasar las fiestas en paz. Al mismo tiempo, se espera que se impulse un plan de mayor seguridad y patrullajes en las calles de La Plata durante la madrugada para evitar los robos.