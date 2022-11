Ex diputado cuestionó a la Selección argentina por llevar una yerba extranjera a Qatar

Al ex diputado nacional de la Unión Cívica Radical de Misiones, Luis Mario Pastori, no le gustó nada que la Selección argentina de fútbol viajara a Qatar con una yerba que no es de producción nacional.

"Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación", reclamó en Twitter.

Enseguida, el legislador aclaró: "Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. No?".

A esta reacción se sumaron otras similares en las redes sociales. Para poner paños fríos, Nicolás Novello, responsable de Comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino, publicó un tuit con una foto de otra maleta de viaje con paquetes de la yerba Playadito, de origen correntino (Playadito). “Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos... Vamos que vamos, Argentina!!”, escribió.