Exitoso torneo de beach volley en Cañuelas

Con gran éxito se jugó en el municipio bonaerense de Cañuelas, que gobierna Mari­sa Fassi, un torneo de beach volley del que participaron 19 parejas, y el municipio ya planea más actividades de este tipo.

La competencia deportiva tuvo lugar en las instalaciones del Parque de la Salud. Fue el primer torneo organizado por la Dirección de Deportes del municipio, que lo calificó como “una muy buena experiencia”.

La idea, informó la municipalidad, es “seguir promoviendo este tipo de eventos deportivos y recreativos”. Se anticipó que “seguramente el próximo será un certamen de beach volley libre a realizarse en el barrio Libertad”.

Los campeones y campeonas, en esta ocasión, obtuvieron como premio dos pelotas por pareja, una camiseta del evento, un short y una medalla. Además, se brindó a todos los participantes asistencia de frutas y agua.

A futuro se proyecta sumar más lugares para este estilo de acontecimientos. La terminación de la cancha de vóley-playa del barrio Libertad está en marcha; también se pondrá en funcionamiento la del barrio Los Aromos, se iniciará la construcción de otra en el barrio La Unión y se evalúa realizar una más en Máximo Paz, frente a la Escuela n° 28.

“Dichas competencias están orientadas para equipos femeninos y masculinos, y se busca con estas acciones desde la Dirección de Deportes municipal llevar el deporte a los barrios y localidades, potenciar la creación de espacios y canchas donde se reúne la gente y que tengan el incentivo para la práctica de actividades deportivas”, explicó el municipio.

En esta oportunidad compitieron las categorías Sub 14 (años 2009-2010-2011), Sub 16 (2007-2008) y Sub 18

(2005-2006).

Los ganadores de la competencia

Sub 16 masculino

Rodrigo y Faby Mereles

Sub 18 masculino

Ruiqui Denis y Adrián Denis

Sub 18 Femenino

María Victoria Beute y Macarena Valdés

Sub 16 Femenino

María José García y Belén Inés Ruffo