Final de ciclo: desde marzo, más de 11 millones de estudiantes tuvieron clases a distancia

La jornada pasada marcó el último día del ciclo lectivo 2020. Desde el 16 de marzo hasta este viernes, más de 11 millones de estudiantes continuaron asistiendo a clases de manera remota. Un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) reveló que solo 150.404 alumnos, lo que representa poco más del 1% del total, fueron autorizados, protocolo mediante, para volver al aula.



El informe revela que “autorizados” no necesariamente habla de los alumnos que efectivamente volvieron a las escuelas: el universo de estudiantes que desafió la pandemia para volver a clases es todavía menor.



La Cicop aclaró que si bien durante el primer semestre gran parte del Interior se mantuvo libre de Covid-19, no hubo avances en la apertura escolar. Promediando el año, hacia el mes de agosto, San Juan anunció con bombos y platillos la vuelta a las clases presenciales, una aventura que duró apenas once días porque, claro, el mínimo brote de contagios llamó a la prudencia.



A partir de la suspensión de las clases el domingo 15 de marzo, el Ministerio de Educación nacional anunció un plan de continuidad pedagógica, que luego cada distrito ajustó de acuerdo a sus posibilidades. El papel de los colegios, y también de los docentes, diversificó la tarea: Google Meet, Zoom, Classroom, WhatsApp, plataformas propias de cada institución, mails, programas de radio y hasta docentes que llevaban cuadernillos con tareas a domicilio. Un magma virtual que contribuyó a sostener el vínculo.