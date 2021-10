Fuerte aumento de las ventas por el Día de la Madre

El Instituto de Estudio de Consumo Masivo llevó a cabo el habitual relevamiento que detalla las características de las ventas de cada fecha festiva. En esta oportunidad, tras festejarse el Día de la Madre, los negocios vieron modificados favorablemente los índices de consumo. Las ventas aumentaron en líneas generales en un 93% en comparación al 2020, que fue uno de los peores años de las últimas décadas. Entre los rubros más beneficiados en esta ocasión se encuentran la indumentaria, el calzado, la perfumería, la electrónica, la bijouterie, los centros de belleza, los restaurantes, las bombonerías y las florerías.

“Era obvio que los niveles de ventas se iban a equiparar a los del 2019, porque el fin de las restricciones iba a llevar inevitablemente a que la gente se volcara nuevamente al consumo para esta fecha”, destacó el director del organismo, Miguel Calvete, que dejó entrever así que si bien los índices mejoraron considerablemente no llegaron a superar a los del 2019.

En la ciudad, durante los días previos al Día de la Madre, se vio un fuerte movimiento de personas entrando y saliendo de los negocios, tanto en el centro comercial de calle 12 como en el de calle 8. Vale remarcar que muchas familias esperaron hasta último momento a comprar el regalo, por lo que en el fin de semana el ritmo de venta aumentó más de lo que se había mostrado durante los días hábiles. En diálogo con diario Hoy, los compradores admitieron que se terminaron decidiendo en los últimos días. “Recién el sábado definimos con mis hermanos qué conseguirle a nuestra mamá”, le expresó a este multimedio un joven vecino de la ciudad. “Si bien durante la semana hubo muy buen movimiento, entre el viernes y el sábado las ventas escalaron aún más”, remarcó una comerciante, en calle 9.

Por otra parte, el estudio arrojó que el 70% de los negocios contó con ofertas que lograron llamar la atención de los compradores. Al mismo tiempo, el Ahora 12 y el Ahora 18 facilitaron también las cosas, ya que brindaron más herramientas de acceso a las prendas, electrodomésticos y demás ofertas. De hecho, las ventas online crecieron en un 63%, mostrando así que, a pesar de las menores restricciones y las aperturas por las mejoras en los índices epidemiológicos, la gente continúa eligiendo la compra web en lugar de trasladarse a los locales.

A modo de continuación, otro dato a destacar que arrojó la investigación privada es que el 50% de los argentinos gastó entre 1000 y 1.500 pesos; el 30% eligió gastar no más de 4000 pesos y el 20% restante superó esa cifra. Además, el estudio también demostró que el aumento de precios no impactó tanto en la venta como sí lo había hecho en el 2020, ya que no fueron tan considerables comparativamente. Los productos de carácter nacional mostraron subas del 35% y en aquellos que son importados del 50%, en comparación con el 45,2% y el 100% calculados el año pasado, respectivamente. “A la recesión económica que ya atravesaba la Argentina y a la inflación siempre creciente, se sumaron la caída en el empleo, las suspensiones y el freno en diversas actividades como consecuencia de la pandemia, conformando un combo destructivo para el bolsillo de los consumidores”, explicó Calvete sobre el 2020.