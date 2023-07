Gavilanes: beneficios, temores y debates sobre las aves rapaces en La Plata

Luego de lo que fueron los tres ataques de gavilanes en plazas y parques de La Plata, se generaron varios interrogantes entre los vecinos que concurren a los espacios verdes de la ciudad sobre la peligrosidad de estas especies.

Ante las versiones cruzadas y la verdadera utilidad que tienen estos pájaros, diario Hoy entrevistó a un especialista en la materia, con el propósito de despejar dudas y, principalmente, determinar si se deben tomar medidas o si son ataques para cuidar su territorio donde se encuentran sus presas.

Sobre las apariciones, el especialista en Aves, Julio Milat, explicó lo siguiente: “Es un ave rapaz que se encuentra desde Estado Unidos hasta la Argentina. Acá, en nuestra región, es una especie residente hace mucho tiempo. Lo que ha pasado es que, en los últimos años, no precisamente en pandemia, sino unos años antes, algunas rapaces han incursionado dentro de los ambientes urbanos, en las ciudades. Porque en el caso del gavilán mixto tiene una extrema maniobrabilidad en el vuelo que persigue a palomas. Se viene a la ciudad porque, por un lado, tiene árboles altos generalmente pinos o araucarias y, por otro lado, tiene una gran cantidad de alimento que son las palomas de plaza o las palomas torcaza, picazuro y otras especies. Pero fundamentalmente lo que suele predar son las de plaza o los roedores como ratas o lauchas. Aporta un enorme beneficio”.

Los supuestos ataques de los gavilanes se dieron las zonas de Plaza Belgrano y en inmediaciones, y además cerca de la estación de micros.

Pero no solo están en esta ciudad, sino también en otros lugares. “Un grupo de personas y yo particularmente venimos estudiándolos en estos últimos años haciendo censo de nidos. La incursión de esta especie se dio acá en la ciudad, en CABA y en Mendoza capital donde hay un gran número”.

En cuanto a los ataques, que son la preocupación de la población que concurre a diario a los lugares de esparcimiento como son las plazas, dijo: “Son puntuales, y se han generado en esos últimos años más o menos tres ataques y los protagonistas son los juveniles, los pichones, que nacieron de la temporada anteriores y que están haciendo algunos aprendizajes, son hechos totalmente puntuales y aislados, no podemos generalizar que ahora los gavilanes mixtos hay que matarlos o hay que correrlos porque atacan a las personas, no es así, porque hay decenas de parejas en la ciudad de La Plata. Hay en plaza San Martín, en Plaza Moreno, en la Terminal de micros, en todos lados”.

Si bien se ha criticado estas agresiones a las personas que pasan por los lugares y se encuentran con el animal en vuelo atacando, tiene sus beneficios. “Es una especie súper interesante que nos está dando una mano eliminando el exceso de palomas y de roedores y tenemos que pensarlo desde ese punto de vista. Todo lo que no nos gusta tener cerca por las enfermedades que traen”.

Para revelar si estos ataques a personas o mascotas como perros y gatos que se dieron en las plazas, son deliberados, Milat comentó: “No todos los gavilanes que hay en La Plata se dedican a atacar a las personas porque si no estaríamos en un problema. Entiendo también a estas personas, que te vas a una plaza a disfrutar con tu mascota y te venís con una herida en la cabeza por un bicho de estos, pero son muchos más los pros que los contras. Es importante aclarar esto e informar y no meterle miedo a la gente, sino que las vean con otros ojos. También hay gente que dice que hubo ataques sobre mascotas, el ataque no es para comérsela o llevársela, no comen caniches, ni gatos, no está eso en su dieta. La gente empieza a generalizar y dice bueno. La buena información es buena para todos. Forman parte de la naturaleza urbana de la diversidad que nos hace bien, genera colores y nos da cantos y un montón de beneficios”.