Horóscopo del martes 2 de junio

Enterate lo que dicen los astros sobre tu signo:

ARIES

Es momento de reconocer que el destino jugó a tu

favor en un asunto profesional. Tenés que observar cada detalle para dar los pasos correctos, puede que sucedan cosas buenas.

GÉMINIS

Vas a buscar información de un tema sobre el que querés profundizar. Es importante que no dejes escapar ningún detalle para que todo salga de la mejor manera. El esfuerzo valdrá la pena.

VIRGO

Es posible que no tengas más remedio que confiar en alguien respecto a una mala noticia o algo negativo. No te preocupes demasiado, no va a tener mucha repercusión en tu vida.

SAGITARIO

Si tenés hijos/as, hoy vas a descubrir cosas inesperadas en ellos.

Recibís una corriente de energía y afecto que te hará bien, aunque

tengas que imponer cierta disciplina.

CAPRICORNIO

Correr en busca de una felicidad ideal no es bueno. Lo mejor es que mantengas tus metas y sueños dentro del mayor realismo posible, sin obsesionarte con algo que escapa a tus posibilidades.

LEO

Hoy vas a luchar contra esas personas que no comprenden tu actitud frente a una situación laboral en la que te pones del bando de los vulnerables. Mantené firme tus convicciones.

TAURO

Reflexioná sobre tu actitud antes de querer intervenir en un hecho familiar que te está causando problemas. Puede que sea hora de negociar para proponer una solución conjunta.

LIBRA

Alguien quiere imponer normas que no vas a poder aceptar. Si se trata de una relación reciente, será mejor que pienses que querés

para el futuro. Pensá mucho antes de actuar.

ESCORPIO

Vas a encontrar mucho entusiasmo en una persona cercana que te

apoya con un problema reciente. Esa ayuda te dará la energía

que necesitás para afrontar algo relacionado con los estudios.

CÁNCER

Tu corazón se conmueve por la actitud de una persona que te ayuda inesperadamente. Es importante que seas agradecido abiertamente, sin que te afecte lo que piensen los demás.



ACUARIO

Si bien el entusiasmo es algo positivo, no vayas tan deprisa con eso que acabás de conocer. Tenés que ir con tranquilidad, para evitar la mayor cantidad de errores posibles.

PISCIS

Tratar con gente más grande o experimentada es algo más que inteligente ya que podés sacarle provecho, tanto desde el punto de vista personal como profesional. Utilizá bien esa sabiduría.