Horóscopo del sábado 6 de junio

Enterate lo que dicen los astros de tu signo:

ARIES

Aceptá las sugerencias de un amigo o amiga para realizar algo que te está costando trabajo y que amerita actuar con picardía. No es cuestión de mentir.

GÉMINIS

Hoy sólo te interesa la tranquilidad y calma que puedas tener a tu alrededor y es probable que le pidas a tu pareja un poco de libertad. Aunque les cueste aceptarlo, explicales que es algo que necesitás hacer.

VIRGO

No te sentís muy bien con ciertos gestos de tu pareja y eso va a generar algunas discusiones domésticas. Analizá si eso se debe a una falta de sinceridad en las intenciones de ambos.

SAGITARIO

Hoy vas a derrochar optimismo y buen humor por todas partes, así que vas a alegrar a muchas personas. Esa nueva mirada te va a traer algo bueno que no esperás.

CAPRICORNIO

Tenés que controlar ciertos rasgos egoístas que pueden aparecer hoy, ya que te apetecerá hacer algo sin pensar en las consecuencias. Eso puede afectarte mucho más de lo que creés.

LEO

Aunque no te lo pidan, vas a dar un consejo a un miembro de la familia, algo que le generará un poco de tensión. Si bien tenés un poco de razón, tratá de comunicarte con empatía.

TAURO

Aunque creas que no te valoran, demostrale a esas personas que no tienen razón y sacá lo mejor de vos. Una persona te ayuda a dejar de lado las cosas que ya no te interesan.

LIBRA

Comenzaste a salir de una racha un poco negativa en lo personal y emocional. Tenés que tomar distancia de ciertos hechos y pensar que lo mejor es dejar atrás el pasado.

ESCORPIO

Puede que quieras descontrolarte un poco sin pensar en nada más. Aunque necesites desahogarte, no te conviene ir demasiado lejos en ningún sentido, por más ganas que tengas.

CÁNCER

No te obsesiones con tener una pareja, puede que a través de las redes sociales logres encontrar a una persona interesante. No es bueno cerrarse a las señales que otras personas te envían.

ACUARIO

Hoy vas a tener suerte de cara a pequeños sucesos cotidianos que también pueden fastidiarte mucho. No te preocupes, una persona cercana va a ayudarte con todo eso.

PISCIS

Hoy vas a tener que colaborar mucho con todo lo que tenga que ver con recursos compartidos, sin pensar si te gusta o no. Es importante que muestres una buena actitud.