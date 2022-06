Importante bochazo en Medicina: los estudiantes protestaron

Luego de que el 80% de las y los estudiantes que rindieron el parcial de Anatomía en la Facultad de Ciencias Médicas fuesen “bochados”, realizaron una protesta en la casa de altos estudios pidiendo que se revean las condiciones, ya que denunciaron irregularidades con temas administrativos. Luego, lo mismo se replicó en Histología.

“Hoy a la mañana se empezaron a rendir parciales de otra materia y se juntaron los casos. Sabemos que fue difícil afrontar estos exámenes después de la pandemia, por eso tratamos de ayudar con las herramientas para que el aprendizaje sea llevadero, al igual que lo hace la cátedra”, señaló a diario Hoy Bautista, representante del centro de estudiantes.

Sobre esto se expresó en declaraciones televisivas Ángel Narduzzi, jefe de cátedra de Anatomía C, quien le bajó el tenor a las demandas de los jóvenes y sostuvo que las condiciones de presencialidad se cumplen como indica el programa, al tiempo que señaló que “llamó la atención sobre todo porque el nivel de preguntas realizadas en el examen no tenía una gran exigencia, no era complejo”.

“Lo que veo es que estos alumnos de primeros años vienen de un período de pandemia en la finalización de su ciclo secundario, esto los afectó mucho. El cambio al ámbito facultativo fue muy brusco para ellos, y este es uno de los resultados”, marcó el docente.

Asimismo, durante la mañana de ayer se produjeron reclamos por parte de estudiantes que fueron a rendir el parcial de Histología, pero no pudieron hacerlo porque figuraban como ausentes, algo que ellos señalaron que no era cierto.

En diálogo con este multimedio, una estudiante que prefirió mantener el anonimato aseguró que desde la cátedra “ponían ausente a personas que ya tenían el presente marcado y por eso no los dejaban rendir, así han hecho perder la cursada porque a los tres ausentes te quedás afuera”.

“Piden cosas muy finas y específicas que ni siquiera dan en la clase. No hay secretario que nos atienda, incluso hay un cartel que señala que no atienden. Al mandar un mail no responden o lo hacen de mala manera y no resuelven la duda, hacen muy difícil la materia”, lamentó la joven.

Finalmente, señaló que en la materia Histología se toman imágenes con el microscopio, por lo que requiere de una clase presencial para poder realizarlo, pero “nunca nos dieron una clase presencial; dijeron que iba a ocurrir una vez al mes y nunca pasó, siempre fue todo virtual y no se entiende nada, lo explican muy mal y te mandan a leer el libro. Es difícil aprender así”.