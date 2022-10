Incendios en el Delta: un drama que no se detiene y deja vecinos a la deriva

Los incendios en la zona del Delta del Paraná, área que afecta de lleno a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires no se detienen y eso afecta a miles de vecinos que residen en las islas como a los que viven en ciudades frente al río.

“Los incendios continúan, hay familias complicadas porque tienen ranchos en las islas, algunas perdieron todo, hasta sus animales; otras tratan de salvar lo que pueden. La gente no recibe ayuda para trasladarse al continente, se auto evacúan”, dijo a diario Hoy Oscar Mollevi, vecino de la localidad de Ramallo.

El hombre, que vive y trabaja a una cuadra de la zona del río, frente a las islas que arden, señaló que ayer “el viento hizo que el humo no llegue a la ciudad, pero es cuestión de suerte porque cuando cambia el viento cambia el sentido humo”.

En las islas los ranchos quedaron totalmente destruidos y una enorme masa de fuego avanzó de manera imponente sobre los campos, arrasando con todo a su paso.

“Las autoridades locales dijeron que se organiza una especie de centro de operaciones con helicópteros, pero no es lo que vemos, todavía no hemos visto aviones hidrantes. Esto no da para más, no se soporta. Ni de parte de la gente que se banca el humo, ni de los isleños que se les quema todo”, concluyó el hombre, con enojo y frustración.

Según informaron oficialmente desde la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, existen seis focos “controlados y contenidos” cerca de las localidades de Alvear (Santa Fe) y San Pedro (Buenos Aires), y uno de grandes magnitudes detectado a la altura de Ramallo. Además, en la provincia de Buenos Aires reportaron focos controlados y contenidos en Campana y San Fernando, mientras que en Tigre quedó un incendio activo.

Organizaciones ambientalistas y vecinos señalaron que se profundizaron las quemas durante la pandemia y lamentaron que al convivir con el humo, “es vivir constantemente con estado de fatiga, picazón en la garganta, irritaciones en los ojos”, a la vez que también afecta el tránsito, porque esto provoca accidentes.