Informaron cómo funcionarán los servicios durante las fiestas

En vísperas a las celebraciones por Navidad, la comuna informó que durante el día de hoy habrá servicio de barrido y recolección de forma habitual en las delegaciones y en el casco urbano, aunque cambiará el horario regular. En este último, se dará en horas del mediodía, mientras que el servicio de bolsa verde pasará en horas de la mañana. Al mismo tiempo, en la jornada del sábado no habrá servicio de recolección por lo que se pidió no sacar basura a las calles. Por otra parte, el estacionamiento medido no será aplicado en ninguna de las jornadas. En lo que respecta a la salud, habrá guardias de enfermería durante las 24 horas en los distintos Centros de Atención Primaria, y el SAME trabajará con total normalidad. Por último, el transporte público funcionará con normalidad durante el día de hoy, mientras que mañana lo hará con frecuencia de feriado.