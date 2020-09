¡Insólito! Limpiaban preservativos usados para revenderlos

Insólito hecho ocurrió en Vietnam, donde un comercio limpiaba preservativos usados con el fin de venderlos como nuevos. Tras un operativo de los efectivos policiales, los mismos incautaron 345 mil profilacticos que habìan sido lavados con lavandina y puestos en cajas nuevas para la venta.

Tras el operativo, el dueño del lugar confesó el acto delictivo que habóa hecho: "confieso que me he equivocado. Un conocido me consiguió profilácticos usados y yo decidó realizar este negocio. No tuve mala intención. Decidí lavarlos todos y empaquetarlos como nuevo".

Además contó que los preservativos se hervían en primer lugar y después se reformaban en una tabla de madera con lavandina. Tras este procedimiento, los empaquetaba y los revendía en su almacén, ya que se había comprometido a darle un porcentaje al sujeto que se los conseguía.