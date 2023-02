Jubilados platenses quedaron varados en Campana

Esta mañana un contingente de más de 60 jubilados de la ciudad de La Plata quedó varado en la localidad de Campana. El grupo se dirigía a La Falda, en Córdoba, para festejar los carnavales.

Los jubilados no pudieron continuar luego de un control y Oscar De Miguel, un integrante del colectivo con destino a La Falda, habló desde la ruta con la RED 92: "Estamos varados en Campana y no podemos continuar porque no estamos bajo ley, no tenemos coordinadora".

Además, el jubilado contó que se comunicaron con el dueño del hotel que los alojaría en Córdoba y él les dijo que no hay ninguna reserva hecha por la empresa a cargo del viaje.

Cabe destacar que la empresa les vendió un paquete turístico a 32 mil pesos, que incluía el hospedaje. Oscar manifestó que "lo venimos pagando desde el mes de noviembre".

Todo es incertidumbre para estas más de 60 personas que tenían como objetivo disfrutar de los carnavales en una localidad cordobesa.